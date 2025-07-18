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Рубио запретил дипломатам США оценивать честность выборов в других странах

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио запретил американским дипломатам по всему миру комментировать честность и прозрачность выборов в других странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В приказе, направленном всем дипломатическим представительствам США внутренней телеграммой госдепартамента, говорится, что при уместности комментария относительно выборов в другой стране сообщение американской стороны должно быть кратким и содержать поздравление победившему кандидату, а также, при необходимости, упоминание общих внешнеполитических интересов.

Кроме того, подобные сообщения должны исходить либо от самого Рубио, либо от представителей госдепартамента – дипломатам США запрещается делать подобные заявления без прямого одобрения высшего руководства ведомства, говорится в телеграмме.

В документе упоминается речь президент США Дональда Трампа 13 мая в Эр-Рияде, в которой он осудил критиков режимов Ближнего Востока, заявив, что это больше не дело Вашингтона.

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