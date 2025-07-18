Рубио запретил дипломатам США оценивать честность выборов в других странах

В приказе, направленном всем дипломатическим представительствам США внутренней телеграммой госдепартамента, говорится, что при уместности комментария относительно выборов в другой стране сообщение американской стороны должно быть кратким и содержать поздравление победившему кандидату, а также, при необходимости, упоминание общих внешнеполитических интересов.