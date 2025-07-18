Глава РФПИ Дмитриев призвал Евросоюз к диалогу вместо санкций

В то же время, по словам главы РФПИ, темпы роста российской экономики за 20 лет в шесть раз превысили аналогичный показатель Германии, и в семь раз – Франции, которые лидируют в Европе, по данным World of Statistics. В прошлом году, учитывая санкционное давление, валовой внутренний продукт (ВВП) в России вырос на 4,3% при росте на 0,7% в Еврозоне и на 1,1% в Великобритании, добавил Дмитриев.