Глава РФПИ Дмитриев призвал Евросоюз к диалогу вместо санкций

Глава РФПИ Дмитриев призвал Евросоюз к диалогу вместо санкцийФонд был включен в 18-й пакет
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) призывает к диалогу вместо «раскручивания санкционной спирали». Об этом заявил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
«Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС», – написал он.
По мнению Дмитриева, Брюссель принимает санкции, которые разрушительны для самого Евросоюза. Он отметил, что такие ограничения лишают европейских потребителей стабильных поставок энергоносителей, а также закрывают для европейских компаний российский рынок.
В то же время, по словам главы РФПИ, темпы роста российской экономики за 20 лет в шесть раз превысили аналогичный показатель Германии, и в семь раз – Франции, которые лидируют в Европе, по данным World of Statistics. В прошлом году, учитывая санкционное давление, валовой внутренний продукт (ВВП) в России вырос на 4,3% при росте на 0,7% в Еврозоне и на 1,1% в Великобритании, добавил Дмитриев.
Несмотря на введенные санкции, РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках, заключил глава фонда.
18 июля послы Европейского союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».