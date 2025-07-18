Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

19 июня МИД России объявил о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве из-за того, что оно утратило смысл и практическое значение. Тогда же сообщалось, что российская сторона начала проведение соответствующих внутригосударственных процедур.