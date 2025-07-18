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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

МИД России поручено уведомить Германию о принятом решении.

19 июня МИД России объявил о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве из-за того, что оно утратило смысл и практическое значение. Тогда же сообщалось, что российская сторона начала проведение соответствующих внутригосударственных процедур.

По мнению внешнеполитического ведомства, соглашение не соответствует нынешнему состоянию отношений стран, которое сложилось в результате враждебной политики властей ФРГ. В МИДе считают, что руководство Германии «обрабатывает» население страны в антироссийской ключе и провоцирует обострение военно-политической ситуации.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Германией было подписано в июне 1996 г. Стороны тогда договорились содействовать военно-техническому сотрудничеству между предприятиями, организациями и ведомствами.

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