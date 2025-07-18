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Постпредство России в ЕС прокомментировало новые санкции

Ведомости

18-й по счету пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом (ЕС), станет ударом не по экономике РФ, а по самим странам-членам объединения. Так постоянное представительство России при ЕС прокомментировало новый пакет санкций, передают «РИА Новости».

В диппредставительстве подчеркнули, что речь идет о «вымученных» мерах, и это определение не является преувеличением, поскольку обсуждение пакета сопровождалось длительными спорами и внутренними разногласиями. «Каждый раз страны-члены ЕС обрекают себя на изнурительный процесс в напрасной надежде нанести российской экономике сокрушительный удар», – заявили в постпредстве.

В комментарии отмечается, что «на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных трудностей эксперты уже говорят о реальной угрозе банкротства Франции – второй экономики ЕС». При этом критически высокими остаются показатели государственного долга и дефицита бюджета и в других странах блока.

Постпредство вновь назвало санкции нелегитимными и заявило, что они «изначально обречены на провал».

18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.

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