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Над регионами России уничтожено 87 украинских беспилотников

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами с 18:15 мск до 23:05 мск. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, из них 48 дронов сбито над Брянской областью, 12 БПЛА уничтожено над Орловской областью, еще 10 – над территорией Калужской области. Российские военные также ликвидировали восемь беспилотников над Ростовской областью и пять – над Московским регионом. Кроме того, по одному дрону нейтрализовано над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

18 июля мэр Москвы Сергей Собянин писал о нейтрализации 13 украинских беспилотников, которые летели на столицу. Ночью 19 июля глава города объявил о четырех уничтоженных дронах. Информации о пострадавших и разрушениях в результате попыток атак нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне происходящего вечером 18 июля в московском аэропорту «Домодедово» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера применялась для обеспечения безопасности полетов.

19 июля представитель агентства Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на работу столичного аэропорта «Шереметьево».

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