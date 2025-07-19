Над регионами России уничтожено 87 украинских беспилотников

По данным оборонного ведомства, из них 48 дронов сбито над Брянской областью, 12 БПЛА уничтожено над Орловской областью, еще 10 – над территорией Калужской области. Российские военные также ликвидировали восемь беспилотников над Ростовской областью и пять – над Московским регионом. Кроме того, по одному дрону нейтрализовано над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.