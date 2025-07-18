В Москве пресекли попытку атаки украинского беспилотника
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над территорией Москвы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Оповещение от главы города пришло в 22:43 мск в его Telegram-канале.
Сообщается, на месте работают экстренные спецслужбы.
В течение всего дня 18 июля Собянин сообщал о нейтрализации 11 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Три из них были уничтожены ночью. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.