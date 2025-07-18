Собянин сообщил о нейтрализации еще одного летевшего на Москву дрона
Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
18 июля Собянин сообщал о нейтрализации в течение дня 11 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Три из них были уничтожены ночью. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Минобороны России писало об уничтожении 26 украинских беспилотников в небе над пятью российскими регионами с 14:00 по 18:00 мск. Над Брянской и Калужской областями сбито по девять дронов, в Московском регионе российские военные уничтожили шесть БПЛА. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано над Курской и Смоленской областями.