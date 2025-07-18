Собянин сообщил о нейтрализации еще одного летевшего на Москву дрона

Минобороны России писало об уничтожении 26 украинских беспилотников в небе над пятью российскими регионами с 14:00 по 18:00 мск. Над Брянской и Калужской областями сбито по девять дронов, в Московском регионе российские военные уничтожили шесть БПЛА. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано над Курской и Смоленской областями.