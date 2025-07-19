Макрон заявил об усилении давления на Россию
Франция и партнеры усиливают давление на Россию, это необходимо для прекращения огня и начала мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, Франция и другие страны продолжают поддерживать Украину, и эту решимость они подтвердили на этой неделе в ходе саммита «коалиции желающих», в котором приняли участие 30 глав государств и правительств, также впервые во встрече участвовали представители США.
«Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня и начала переговоров ради справедливого и продолжительного мира», – написал президент Франции в X.
Он добавил, что приветствует принятие Европейским союзом «беспрецедентного» нового пакета санкций против России.
11 июля Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что страны «коалиции желающих» собираются взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны. Россия расценивает создание «коалиции желающих» в качестве подготовки иностранной интервенции. Миротворцы станут законной целью для российских военных, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.