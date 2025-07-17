Захарова: миротворцы «коалиции желающих» на Украине будут законной целью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия разочарована тем, что «коалиция желающих», в том числе Макрон, продолжает говорить о размещении своих воинских контингентов на Украине после прекращения огня. Представитель Кремля напомнил, что для Москвы такое решение западных стран будет неприемлемым.