Захарова: миротворцы «коалиции желающих» на Украине будут законной целью
Россия расценивает создание «коалиции желающих» в качестве подготовки иностранной интервенции. Миротворцы станут законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», - подчеркнула дипломат.
«Коалиция желающих» ставит своей целью оказать поддержку Украине, страны – участницы предполагают отправку миротворческих сил после прекращения огня. 14 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что число государств в коалиции достигло 30. По его словам, генеральный штаб организации сформирован и будет находиться в Париже.
11 июля Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что страны «коалиции желающих» собираются взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия разочарована тем, что «коалиция желающих», в том числе Макрон, продолжает говорить о размещении своих воинских контингентов на Украине после прекращения огня. Представитель Кремля напомнил, что для Москвы такое решение западных стран будет неприемлемым.