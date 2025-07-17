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Захарова: миротворцы «коалиции желающих» на Украине будут законной целью

Ведомости

Россия расценивает создание «коалиции желающих» в качестве подготовки иностранной интервенции. Миротворцы станут законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», - подчеркнула дипломат.

«Коалиция желающих» ставит своей целью оказать поддержку Украине, страны – участницы предполагают отправку миротворческих сил после прекращения огня. 14 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что число государств в коалиции достигло 30. По его словам, генеральный штаб организации сформирован и будет находиться в Париже.

11 июля Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что страны «коалиции желающих» собираются взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия разочарована тем, что «коалиция желающих», в том числе Макрон, продолжает говорить о размещении своих воинских контингентов на Украине после прекращения огня. Представитель Кремля напомнил, что для Москвы такое решение западных стран будет неприемлемым.

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