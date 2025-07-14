Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих»

Лидер Франции назвал эти траты необходимыми: «Эти новые и исторические усилия соразмерны, заслуживают доверия, незаменимы, это именно то, что нам нужно, действительно то, что нам нужно». Макрон считает, что военные расходы также являются «источниками богатства для нашего ВВП».