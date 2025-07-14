Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих»
Количество государств в «коалиции желающих» достигло 30, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к вооруженным силам накануне Дня взятия Бастилии.
Он сказал, что генштаб организации сформирован и будет находиться в Париже.
Коалиция ставит своей целью оказать поддержку Украине, страны-участницы предполагают отправку миротворческих сил после прекращения огня.
Макрон также объявил о намерении увеличить оборонный бюджет, добавив расходы в размере 3,5 млрд евро в 2026 г. и еще 3 млрд евро в 2027 г.
Лидер Франции назвал эти траты необходимыми: «Эти новые и исторические усилия соразмерны, заслуживают доверия, незаменимы, это именно то, что нам нужно, действительно то, что нам нужно». Макрон считает, что военные расходы также являются «источниками богатства для нашего ВВП».