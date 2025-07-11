Песков: Россия разочарована игнорированием «коалицией желающих» позиции РФ

Кремль уже неоднократно подчеркивал, что размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины неприемлемо, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, говорил, что ввод миротворцев может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем к третьей мировой войне.