Песков: Россия разочарована игнорированием «коалицией желающих» позиции РФ
Россия разочарована тем, что «коалиция желающих», в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, продолжает говорить о размещении своих воинских контингентов на территории Украины после прекращения огня, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание, и они не находят понимания», – сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что для России подобное решение западных стран будет неприемлемым. При этом Песков заявил, что «в целом такая настырность европейских руководителей» соответствует антироссийским и милитаристским настроениям на Западе, и выразил сожаление по этому поводу.
На совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны. Он назвал такой шаг «стратегическим сигналом» в адрес России.
Кремль уже неоднократно подчеркивал, что размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины неприемлемо, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, говорил, что ввод миротворцев может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем к третьей мировой войне.