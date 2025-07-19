Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные системы противовоздушной обороны перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Атаки были отражены с 11:30 мск до 15:00 мск. По данным оборонного ведомства, восемь дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью, четыре беспилотника также сбито над Московским регионом. Еще по одному БПЛА нейтрализовано над Тверской и Калужской областями.
Глава Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении восьми беспилотников над регионом. Обошлось без пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации дрона на территории Барятинского района региона. При падении беспилотника была повреждена линия электроснабжения, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению электричества.
На фоне попыток атак Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Представитель агентства Артем Кореняко пояснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.