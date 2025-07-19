Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над регионами РФ

Атаки были отражены с 11:30 мск до 15:00 мск. По данным оборонного ведомства, восемь дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью, четыре беспилотника также сбито над Московским регионом. Еще по одному БПЛА нейтрализовано над Тверской и Калужской областями.