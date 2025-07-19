Guardian: ночью на Украине зафиксировали самую интенсивную атаку
Павлоград ночью и утром 19 июля подвергся самой масштабной волне ударов со стороны России, пострадали пожарная часть, жилой дом и промышленные предприятия, сообщает The Guardian со ссылкой на власти Днепропетровской области Украины.
«Адская ночь и утро для Павлограда. Самый мощный удар по городу», – заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Шестичасовая бомбардировка, как указывает The Guardian, стала самой мощной в истории города.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, ночью республику атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Минобороны РФ подтвердило, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по предприятиям, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.