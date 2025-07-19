Guardian: ночью на Украине зафиксировали самую интенсивную атаку

По данным президента Украины Владимира Зеленского, ночью республику атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Минобороны РФ подтвердило, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по предприятиям, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.