Китай приступил к строительству крупнейшей в мире ГЭС в Тибете

В декабре 2024 г. Reuters писало о планах Китая построить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС. По данным агентства, плотина будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо. Станция сможет производить до 300 млрд кВт\ч электроэнергии в год. Это более чем в три раза превышает проектную мощность плотины «Три ущелья» в Центральном Китае, которая сейчас является крупнейшей в мире.