Китай приступил к строительству крупнейшей в мире ГЭС в Тибете
Власти Китая приступили к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции (ГЭС) на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Зангбо. Об этом объявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян, сообщается на сайте Госсовета.
В декабре 2024 г. Reuters писало о планах Китая построить в Тибете крупнейшую в мире ГЭС. По данным агентства, плотина будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо. Станция сможет производить до 300 млрд кВт\ч электроэнергии в год. Это более чем в три раза превышает проектную мощность плотины «Три ущелья» в Центральном Китае, которая сейчас является крупнейшей в мире.
По данным «Синьхуа», строительство объекта имеет большое значение для продвижения стратегии КНР по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также для борьбы с глобальным изменением климата.