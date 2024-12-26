Китай построит крупнейшую в мире гидроэлектростанцию в Тибете
Плотина будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо. Станция сможет производить до 300 млрд кВтч электроэнергии в год, пишет агентство со ссылкой на данные Power Construction Corp of China от 2020 г.
«Это более чем в три раза превышает проектную мощность плотины “Три ущелья” в Центральном Китае, которая в настоящее время является крупнейшей в мире и составляет 88,2 млрд кВтч», – говорится в материале.
Строительство объекта имеет большое значение для продвижения стратегии страны по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также для борьбы с глобальным изменением климата, отмечает «Синьхуа».
«Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по энергетике под председательством вице-премьера Александра Новака писали, что строительство новых электростанций и ЛЭП в Сибири, на Дальнем Востоке и в Московской энергосистеме (Москве и Московской области) потребует более 1,5 трлн руб. до 2030 г.
Строительство дополнительной генерации и сетей необходимо для покрытия нарастающих энергодефицитов в этих регионах. Представитель Сообщества потребителей энергии (объединяет крупные предприятия) отметил, что необходимо оценить, насколько прогнозируемый объем дефицита «соотносится с докладами об изменениях в техническом состоянии оборудования и аварийности».