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Китай построит крупнейшую в мире гидроэлектростанцию в Тибете

Ведомости

Китай построит в Тибете крупнейшую в мире гидроэлектростанцию (ГЭС), пишет Reuters.

Плотина будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо. Станция сможет производить до 300 млрд кВтч электроэнергии в год, пишет агентство со ссылкой на данные Power Construction Corp of China от 2020 г.

«Это более чем в три раза превышает проектную мощность плотины “Три ущелья” в Центральном Китае, которая в настоящее время является крупнейшей в мире и составляет 88,2 млрд кВтч», – говорится в материале.

Строительство объекта имеет большое значение для продвижения стратегии страны по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также для борьбы с глобальным изменением климата, отмечает «Синьхуа».

«Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по энергетике под председательством вице-премьера Александра Новака писали, что строительство новых электростанций и ЛЭП в Сибири, на Дальнем Востоке и в Московской энергосистеме (Москве и Московской области) потребует более 1,5 трлн руб. до 2030 г.

Строительство дополнительной генерации и сетей необходимо для покрытия нарастающих энергодефицитов в этих регионах. Представитель Сообщества потребителей энергии (объединяет крупные предприятия) отметил, что необходимо оценить, насколько прогнозируемый объем дефицита «соотносится с докладами об изменениях в техническом состоянии оборудования и аварийности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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