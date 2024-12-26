Китай построит крупнейшую в мире гидроэлектростанцию в Тибете

«Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по энергетике под председательством вице-премьера Александра Новака писали, что строительство новых электростанций и ЛЭП в Сибири, на Дальнем Востоке и в Московской энергосистеме (Москве и Московской области) потребует более 1,5 трлн руб. до 2030 г.