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Российская система ПВО пресекла очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Ведомости

Системы ПВО Министерства обороны РФ вновь предотвратили атаку вражеского беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в настоящее время на месте падения обломков проводятся необходимые мероприятия с участием специалистов экстренных служб.

Это уже четвертый за день беспилотник, сбитый на подлете к Москве. Собянин рассказывал о ликвидации трех дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. На фоне атак в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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