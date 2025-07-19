Российская система ПВО пресекла очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Это уже четвертый за день беспилотник, сбитый на подлете к Москве. Собянин рассказывал о ликвидации трех дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. На фоне атак в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.