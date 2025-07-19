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В «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ведомости

В аэропорту «Шереметьево» временно ограничены прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные ограничения уже введены в ярославском аэропорту «Туношна» и московском «Внуково». По словам Кореняко, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Минобороны России вечером 19 июля сообщало, что дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Из них 15 дронов сбито над Брянской областью, шесть – над Калужской областью. Еще четыре беспилотника нейтрализовано над Московским регионом, над Тульской областью уничтожено два БПЛА.

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