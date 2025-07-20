Песков усомнился в способности ФРГ одной оплачивать поставки оружия Украине
Германия не сможет в одиночку оплачивать поставки вооружений Украине, этот локомотив «сломается», заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Песков заявил также, что между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России. Не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз», считает он.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Затем стало известно, что Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались платить за поставки вооружений из США для Украины. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в схеме согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия.