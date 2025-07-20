ТАСС: ВСУ готовятся к обороне второго по величине угольного предприятия в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят к обороне шахту «Краснолиманская», это второе по величине угольное предприятие в Донецкой народной республике (ДНР), пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал ТАСС, что российские войска подошли вплотную к шахте «Краснолиманская», до нее остается меньше километра.
20 июля в результате действий подразделения «Южной» группировки войск российские военные взяли под контроль село Белая Гора в ДНР.
Также Минобороны сообщало, что российские военные за неделю с 12 по 18 июля взяли под контроль 10 населенных пунктов. 17 июля группировка «Север» установила контроль в Дегтярном Харьковской области, «Днепр» – в Каменском Запорожской области, «Центр» – в населенном пункте Попов Яр в ДНР. 16 июля в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР.