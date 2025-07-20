США пообещали не откладывать введение повышенных торговых пошлин на товары из ЕС
США введут повышенные пошлины на импорт товаров из Евросоюза (ЕС) без отсрочек. Они вступят в силу 1 августа, заявил глава американского минторга Говард Латник в интервью каналу CBS News.
«Нет, это жесткий срок, поэтому 1 августа вступят в силу новые пошлины», – ответил он на вопрос, могут ли США дать ЕС новую отсрочку.
Латник подчеркнул, что новые торговые пошлины не мешают ЕС продолжать переговоры с Соединенными Штатами.
18 июля Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в торговых переговорах с ЕС, настаивая на включении в соглашение минимального тарифа на товары в размере 15–20%. Предложение ЕС сохранить базовый тариф на уровне 10% Трамп отверг, а последние уступки по снижению пошлин на автомобили встретили холодную реакцию со стороны американской делегации.
С 1 августа начнут действовать пошлины в размере 30% на весь европейский импорт. В ЕС заявили о готовности ответить симметрично, но обсуждения возможных контрмер продолжаются.