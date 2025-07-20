США пообещали не откладывать введение повышенных торговых пошлин на товары из ЕС

18 июля Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в торговых переговорах с ЕС, настаивая на включении в соглашение минимального тарифа на товары в размере 15–20%. Предложение ЕС сохранить базовый тариф на уровне 10% Трамп отверг, а последние уступки по снижению пошлин на автомобили встретили холодную реакцию со стороны американской делегации.