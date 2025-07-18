Трамп предлагает установить торговые пошлины на уровне 15-20% в переговорах с ЕС

Достижение соглашения становится сложным, поскольку уже 1 августа Трамп ввел пошлину в размере 30% на весь европейский импорт. В ЕС заявили о готовности ответить симметрично, но обсуждения возможных контрмер продолжаются. Один из европейских дипломатов отметил, что «настроение явно изменилось» в сторону ответных действий, добавив, что союз «не собирается останавливаться на 15%».