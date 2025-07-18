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Трамп предлагает установить торговые пошлины на уровне 15-20% в переговорах с ЕС

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Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в торговых переговорах с Евросоюзом (ЕС), настаивая на включении в соглашение минимального тарифа на товары в размере 15–20%. Об этом сообщает Financal Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Предложение ЕС сохранить базовый тариф на уровне 10% Трамп отверг, а последние уступки по снижению пошлин на автомобили встретили холодную реакцию со стороны американской делегации. По данным Financial Times, администрация Трампа рассматривает возможность введения ответных тарифов, превышающих 10%, даже в случае достижения договоренностей.

Достижение соглашения становится сложным, поскольку уже 1 августа Трамп ввел пошлину в размере 30% на весь европейский импорт. В ЕС заявили о готовности ответить симметрично, но обсуждения возможных контрмер продолжаются. Один из европейских дипломатов отметил, что «настроение явно изменилось» в сторону ответных действий, добавив, что союз «не собирается останавливаться на 15%».

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович дал негативную оценку итогам последних переговоров в Вашингтоне, подчеркнув скептицизм США в отношении отраслевых исключений и гибкой тарифной политики. Свою обеспокоенность выразил и канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив, что американская сторона «по-прежнему критически относится» к дифференцированному подходу в отношении отдельных секторов экономики.

14 июля Еврокомиссия (ЕК) передала государствам – членам Евросоюза (ЕС) перечень товаров, импортируемых из США, для введения ответных пошлин. Общая сумма этих товаров достигает 72 млрд евро.

В июле Трамп разослал письма своим торговым партнерам: странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 30%. 

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