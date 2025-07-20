Минобороны: с 12:00 до 17:40 силы ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА
В период с 12:00 до 17:40 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, больше всего беспилотников сбито над территорией Калужской области (10). Восемь украинских дронов перехвачено над Московской областью, пять из них летели на столицу. Восемь БПЛА уничтожено над Смоленской областью, шесть – над Брянской, три – над Тульской и два – над Орловской.
Минобороны сообщало, что российские средства ПВО с 8:10 до 12:00 мск сбили 34 БПЛА. 16 из них уничтожили над территорией Калужской области, семь – над Московской. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.
На фоне беспилотной опасности в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» ввели временные ограничения.