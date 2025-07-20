Минобороны: с 12:00 до 17:40 силы ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА

По данным ведомства, больше всего беспилотников сбито над территорией Калужской области (10). Восемь украинских дронов перехвачено над Московской областью, пять из них летели на столицу. Восемь БПЛА уничтожено над Смоленской областью, шесть – над Брянской, три – над Тульской и два – над Орловской.