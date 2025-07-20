Минобороны: ПВО сбили 34 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с 8:10 до 12:00 мск сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
16 БПЛА уничтожили над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на Москву. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.
На фоне попыток атак в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» ввели ограничения на полеты. «Аэрофлот» предупредил, что из-за ситуации в «Шереметьево» перевозчик вынужденно корректирует расписание: время вылета может измениться, а некоторые рейсы отменят.