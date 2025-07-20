«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов из-за мер в «Шереметьево»
На фоне временных ограничений на полеты в аэропорту «Шереметьево» авиакомпания «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание, сообщает Telegram-канал перевозчика.
В компании предупредили, что время вылета может измениться, а некоторые рейсы отменят. «Аэрофлот» просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло, на сайте перевозчика, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или переоформить их на последующие рейсы в ближайшие 10 дней.
Аэропорты Москвы и других регионов 19-20 июля приостанавливали прием и выпуск рейсов. По данным Росавиации, со вчерашнего дня в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Сейчас авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы быстрее вернуться к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, говорится в сообщении. По информации Росавиации на 9:30 мск, ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги и во «Внуково».