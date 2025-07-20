«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов из-за мер в «Шереметьево»

В компании предупредили, что время вылета может измениться, а некоторые рейсы отменят. «Аэрофлот» просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло, на сайте перевозчика, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или переоформить их на последующие рейсы в ближайшие 10 дней.