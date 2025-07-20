Собянин: средства ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

На фоне продолжающихся попыток Украины атаковать Россию при помощи беспилотников в ряде аэропортов Московского региона введены ограничения. Также задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в Москву, в частности, из петербургского аэропорта «Пулково». На этом фоне между двумя столицами введены дополнительные поезда.