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Собянин: средства ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты, не приведя дополнительных подробностей.

На фоне продолжающихся попыток Украины атаковать Россию при помощи беспилотников в ряде аэропортов Московского региона введены ограничения. Также задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в Москву, в частности, из петербургского аэропорта «Пулково». На этом фоне между двумя столицами введены дополнительные поезда.

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