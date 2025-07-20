Глазьев: ЕС дорого заплатил за санкции против России и Белоруссии
Страны Европейского союза уже дорого заплатили за санкции, введенные против России и Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Госсекретарь оценил милитаризацию в Евросоюзе, указав, что европейских жителей заставляют производить товары, «которые не нужны потребителям», имея в виду вооружения, что негативно сказывается на экономике и создает напряжение.
«Европа уже дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности они ударили по Европе сильнее, чем по России и Беларуси», – сказал Глазьев.
Он добавил, что санкции способствовали активному развитию импортозамещения и расширению сотрудничества в рамках Союзного государства. Они стали мощным стимулом для создания новых совместных предприятий. Белоруссия, по его словам, обладает значительными мощностями и опытом в микроэлектронике, приборостроении и машиностроении. Все это сегодня работает на благо Союзного государства.
18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.