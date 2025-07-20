Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Глазьев: ЕС дорого заплатил за санкции против России и Белоруссии

Ведомости

Страны Европейского союза уже дорого заплатили за санкции, введенные против России и Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Беларусь 1». 

Госсекретарь оценил милитаризацию в Евросоюзе, указав, что европейских жителей заставляют производить товары, «которые не нужны потребителям», имея в виду вооружения, что негативно сказывается на экономике и создает напряжение.

«Европа уже дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности они ударили по Европе сильнее, чем по России и Беларуси», – сказал Глазьев.

Он добавил, что санкции способствовали активному развитию импортозамещения и расширению сотрудничества в рамках Союзного государства. Они стали мощным стимулом для создания новых совместных предприятий. Белоруссия, по его словам, обладает значительными мощностями и опытом в микроэлектронике, приборостроении и машиностроении. Все это сегодня работает на благо Союзного государства.

18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных