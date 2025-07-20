В Германии раскритиковали Мерца за выделение миллиардов евро Украине
Жители Германии больше не понимают, почему канцлер страны Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Украины вместо того, чтобы направить средства на поддержку граждан ФРГ. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью телеканалу ARD.
По ее словам, правительство Мерца уже выделило Украине 9 млрд евро и сейчас намерено закупить ракеты для систем ПВО и ПРО Patriot на 5 млрд евро, которые также пойдут Украине. Вайдель указала, что вместо этого власти ФРГ могли бы профинансировать из бюджета отмену налога на электричество для собственных граждан, что обошлось бы примерно в 5,4 млрд евро.
«А потом наше государство, правительство Фридриха Мерца идет туда и дает Украине 9 млрд немецких налоговых денег, а теперь хочет купить для Украины ракеты Patriot на 5 млрд. Никто этого больше не понимает», — сказала она.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны — члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.