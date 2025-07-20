В Германии раскритиковали Мерца за выделение миллиардов евро Украине

По ее словам, правительство Мерца уже выделило Украине 9 млрд евро и сейчас намерено закупить ракеты для систем ПВО и ПРО Patriot на 5 млрд евро, которые также пойдут Украине. Вайдель указала, что вместо этого власти ФРГ могли бы профинансировать из бюджета отмену налога на электричество для собственных граждан, что обошлось бы примерно в 5,4 млрд евро.