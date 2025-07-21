Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ФСБ задержала мужчину в Петербурге за сбор данных для украинских спецслужб

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали мужчину за сбор данных об объектах Минобороны РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сведения передавались спецслужбам Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление ФСБ.

Против фигуранта расследуется уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что передача этих данных могла привести к атаке 80 дронов на Санкт-Петербург. Он был задержан в рамках оперативного эксперимента.

26 июня в Петербурге задержали женщину, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам. По данным ФСБ, она узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей.

3 июля в ФСБ сообщили о задержании 23-летней россиянки, которая готовила теракт по заданию спецслужб Украины. В силовом ведомстве заявляли, что девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и предприняла попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных