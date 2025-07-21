ФСБ задержала мужчину в Петербурге за сбор данных для украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали мужчину за сбор данных об объектах Минобороны РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сведения передавались спецслужбам Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление ФСБ.
Против фигуранта расследуется уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.
Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что передача этих данных могла привести к атаке 80 дронов на Санкт-Петербург. Он был задержан в рамках оперативного эксперимента.
26 июня в Петербурге задержали женщину, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам. По данным ФСБ, она узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей.
3 июля в ФСБ сообщили о задержании 23-летней россиянки, которая готовила теракт по заданию спецслужб Украины. В силовом ведомстве заявляли, что девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и предприняла попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.