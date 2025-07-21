ФСБ задержала мужчину в Петербурге за сбор данных для украинских спецслужб

26 июня в Петербурге задержали женщину, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам. По данным ФСБ, она узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей.