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ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге задержана 23-летняя россиянка, которая готовила теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в июне 2024 г. задержанная через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) связалась с представителем спецслужбы Украины и выразила готовность сотрудничать за содействие в выезде из России и получении гражданства одной из стран Евросоюза. Она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и предприняла попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.

В апреле 2025 г. россиянка отправилась в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий. Сотрудники ФСБ задержали женщину в момент закладки самодельного взрывного устройства под его автомобиль.

Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила в отношении задержанной уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Она заключена под стражу.

23 июня в Нижнекамске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, планировавшего теракт на нефтехимическом комплексе по заданию украинских спецслужб. Установлено, что мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию комплекса и заложить. Планировалось, что после этого он уедет из страны. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

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