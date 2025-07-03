ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

23 июня в Нижнекамске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, планировавшего теракт на нефтехимическом комплексе по заданию украинских спецслужб. Установлено, что мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию комплекса и заложить. Планировалось, что после этого он уедет из страны. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).