В Кремле оценили намерение Баку подать иск против России

Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев сообщал о внешнем воздействии на воздушное судно во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к потере управления.