Минфин США пригрозил вторичными пошлинами всем покупателям российской нефти

Президент США Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести «жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Москва должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров.