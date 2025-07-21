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Сенатор Грэм: Трамп может ввести 100%-ные тарифы против покупателей нефти РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 100%-ные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Речь идет об Индии, Китае и Бразилии. Об этом сообщил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов) в эфире Fox News.

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты пришли к выводу, что введение новых пошлин США против стран, которые приобретают российские энергоносители, не окажет существенного влияния на российскую экономику. Они отметили, что за этим может последовать сокращение экспорта из России, но не ждут его полной остановки и предсказывают появление обходных путей поставок.

Издание Politico 9 июля сообщало, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект Грэма о введении санкций против России. Документ предполагает пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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