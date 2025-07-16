Эксперты не увидели угрозы в пошлинах Трампа против торговых партнеров России

Президент США Дональд Трамп заявил 14 июля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что вторичные пошлины в размере 100% могут быть применены к торговым партнерам России в течение 50 дней, если переговоры по Украине не приведут «к сделке». «Это вторичные санкции. Они направлены не против России, а против стран, покупающих российскую нефть», – пояснил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью CNN. По его словам, тарифы затронут такие государства, как Индия и Китай, что серьезно ударит по российской экономике.