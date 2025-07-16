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Эксперты не увидели угрозы в пошлинах Трампа против торговых партнеров России

Поставки за рубеж могут сократиться, а рост цен на нефть способен компенсировать выпадающие доходы
Ксения Котченко
Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Введение новых пошлин США против стран, которые приобретают российские энергоносители, не окажет существенного влияния на российскую экономику, согласились опрошенные «Ведомостями» эксперты. Они отметили, что за этим может последовать сокращение экспорта из России, но не ждут его полной приостановки и предсказывают появление обходных путей поставок.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 июля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что вторичные пошлины в размере 100% могут быть применены к торговым партнерам России в течение 50 дней, если переговоры по Украине не приведут «к сделке». «Это вторичные санкции. Они направлены не против России, а против стран, покупающих российскую нефть», – пояснил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью CNN. По его словам, тарифы затронут такие государства, как Индия и Китай, что серьезно ударит по российской экономике.

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