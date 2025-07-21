Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Системы противовоздушной обороны уничтожили украинских беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.
Это второй беспилотник, ликвидированный 21 июля при попытке атаковать Москву. О первом сбитом БПЛА Собянин объявил в 13:08 мск. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступало.
По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников самолетного типа над российскими регионами с 12:20 до 15:00 мск. Атаки были отражены над Брянской, Орловской, Калужской и Смоленской областями, а также Московским регионом.