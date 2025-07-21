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Средства ПВО сбили 19 беспилотников над регионами России

Ведомости

Системы противовоздушной обороны перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами с 12:20 до 15:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, военные сбили шесть дронов над Брянской областью, пять БПЛА уничтожено над Московским регионом. Еще четыре беспилотника российские военные ликвидировали над Орловской областью. По два дрона нейтрализовано над Калужской и Смоленской областями соответственно.

Днем 21 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении украинского беспилотника, который летел на столицу.

На фоне попыток атак в ряде российских аэропортов ночью вводились ограничения на работу. Меры применялись в московских воздушных гаванях «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино». Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

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