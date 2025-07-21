Средства ПВО сбили 19 беспилотников над регионами России

По данным оборонного ведомства, военные сбили шесть дронов над Брянской областью, пять БПЛА уничтожено над Московским регионом. Еще четыре беспилотника российские военные ликвидировали над Орловской областью. По два дрона нейтрализовано над Калужской и Смоленской областями соответственно.