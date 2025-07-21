Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В течение выходных 19 и 20 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотника над территорией Московского региона.
На фоне попыток Украины атаковать Москву в ряде аэропортов региона введены ограничения. Кроме того в разных городах РФ задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в столицу.