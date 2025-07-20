Силы ПВО за выходные сбили более 350 украинских беспилотников

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн: «Уважаемые жители, убедительно прошу всех быть крайне бдительными: враг не оставляет попыток нанести урон нашим мирным городам и селам. Пожалуйста, берегите себя!». Он также рассказал, что следит за восстановлением многоэтажек Курска, поврежденных в результате атак БПЛА. «Восстановление домов требует времени и усилий. Рад, что люди это понимают и готовы ждать. Мы, в свою очередь, продолжим работать над тем, чтобы обеспечить курян всем необходимым для возвращения к нормальной и комфортной жизни!», – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал: «Непростая оперативная обстановка сейчас во всем приграничье, под ударами БПЛА Белгород, и практически каждый день в больницы поступают раненые жители, бойцы наших подразделений. Большое спасибо всем медикам Белгородской области, которые спасают жизни».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сказал: «От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также выразил благодарность расчетам противовоздушной обороны: «Спасибо нашим защитникам за круглосуточное дежурство и бдительность!». Кроме того, он уточнил, что в результате последней атаки дронов на регион (в ночь на 20 июля) никто не пострадал, разрушений не было.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил, что в период с 12.30 до 18.00 20 июля уничтожены 10 БПЛА на территории Козельского, Боровского, Думиничского, Ульяновского и Тарусского районов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.