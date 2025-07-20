Силы ПВО за выходные сбили более 350 украинских беспилотников

Силы ПВО за выходные сбили более 350 украинских беспилотниковБольше всего дронов противника уничтожено в Брянской области
Украина в течение выходных 19–20 июля продолжала массовые попытки нанести удары при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России, которые находятся за пределами зоны проведения специальной военной операции. Частым объектом для попыток атак становилась Москва, чей мэр Сергей Собянин регулярно сообщает в своем Telegram-канале об уничтожении летевших на столицу дронов противника.
Всего за 19 и 20 июля, по данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 352 украинских дрона над разными регионами. Последняя сводка, учтенная в подсчете, была опубликована оборонным ведомством в 20:55, в ней сообщалось об уничтожении девяти дронов противника.
Активнее всего российские средства ПВО сбивали БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) над:
Брянской областью: 124 БПЛА;
Московским регионом: 59 БПЛА;
Калужской областью: 58 БПЛА.
Реакции губернаторов регионов:
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн: «Уважаемые жители, убедительно прошу всех быть крайне бдительными: враг не оставляет попыток нанести урон нашим мирным городам и селам. Пожалуйста, берегите себя!». Он также рассказал, что следит за восстановлением многоэтажек Курска, поврежденных в результате атак БПЛА. «Восстановление домов требует времени и усилий. Рад, что люди это понимают и готовы ждать. Мы, в свою очередь, продолжим работать над тем, чтобы обеспечить курян всем необходимым для возвращения к нормальной и комфортной жизни!», – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал: «Непростая оперативная обстановка сейчас во всем приграничье, под ударами БПЛА Белгород, и практически каждый день в больницы поступают раненые жители, бойцы наших подразделений. Большое спасибо всем медикам Белгородской области, которые спасают жизни».
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сказал: «От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также выразил благодарность расчетам противовоздушной обороны: «Спасибо нашим защитникам за круглосуточное дежурство и бдительность!». Кроме того, он уточнил, что в результате последней атаки дронов на регион (в ночь на 20 июля) никто не пострадал, разрушений не было.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил, что в период с 12.30 до 18.00 20 июля уничтожены 10 БПЛА на территории Козельского, Боровского, Думиничского, Ульяновского и Тарусского районов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, говоря о районах, где были сбиты украинские дроны, призвал местных жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам, так как это может быть опасно для жизни.