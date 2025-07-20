Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву дронов

До этого в Росавиации заявили о введении временных ограничений на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». Как пояснил представитель авиарегулятора Артем Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения. В «Шереметьево» предупредили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. В аэропорту «Внуково» авиакомпании также осуществляют вынужденные корректировки расписания, обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщает Telegram-канал воздушной гавани.