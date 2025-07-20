Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотниковУкраинские БПЛА пытаются атаковать столицу с вечера 19 июля
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 20 июля четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Около 10:00 мск Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников, через несколько минут чиновник написал, что силы ПВО сбили еще один летательный аппарат. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Ночью беспилотный летательный аппарат был сбит над Зеленоградом, рассказывал мэр Москвы. По его словам, после падения обломков пострадавших и серьезных повреждений нет. Сообщалось об отражении и других БПЛА, летевших на Москву.