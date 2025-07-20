Собянин: над Зеленоградом сбит беспилотник, пострадавших нет

В течение дня 19 июля Собянин неоднократно информировал о сбитых БПЛА, приближавшихся к столице. Минобороны России также сообщало об отражении атаки дронов в Московском регионе. По данным министерства, было уничтожено 19 беспилотников, из них 16 направлялись на Москву. Всего в ночь с 19 на 20 июля в российских регионах было сбито 93 БПЛА.