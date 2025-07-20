Собянин: над Зеленоградом сбит беспилотник, пострадавших нет
Над Зеленоградом сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Пострадавших и серьезных повреждений нет.
В течение дня 19 июля Собянин неоднократно информировал о сбитых БПЛА, приближавшихся к столице. Минобороны России также сообщало об отражении атаки дронов в Московском регионе. По данным министерства, было уничтожено 19 беспилотников, из них 16 направлялись на Москву. Всего в ночь с 19 на 20 июля в российских регионах было сбито 93 БПЛА.
На фоне попыток атак вводились временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».