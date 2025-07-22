Трамп выведет США из организации ЮНЕСКО
Вашингтон считает, что организация выбрала антиамериканский и антиизраильский курс.
«Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
По словам источника в Белом доме, проинформировавшего The Post, результаты анализа выявили неприятие сотрудниками администрации политики ЮНЕСКО, касающейся разнообразия, равноправия и инклюзивности, и подчеркнули ее предполагаемую предвзятость в отношении арабо-израильского конфликта и Китая.
«Китай использовал свое влияние в ЮНЕСКО для продвижения мировых стандартов, которые отвечают интересам Пекина», – заявил собеседник The Post.
В феврале американский лидер распорядился провести обзор и направить в Белый дом отчет о международных организациях, конвенциях и договорах, которые «продвигают радикальные или антиамериканские настроения».
Во время своего первого президентского срока Трамп уже выводил США из ЮНЕСКО. Тогда американская администрация также ссылалась на «антиизраильский уклон» организации.