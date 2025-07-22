Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп выведет США из организации ЮНЕСКО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести страну из ЮНЕСКО, сообщает The New York Post.

Вашингтон считает, что организация выбрала антиамериканский и антиизраильский курс.

«Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам источника в Белом доме, проинформировавшего The Post, результаты анализа выявили неприятие сотрудниками администрации политики ЮНЕСКО, касающейся разнообразия, равноправия и инклюзивности, и подчеркнули ее предполагаемую предвзятость в отношении арабо-израильского конфликта и Китая.

«Китай использовал свое влияние в ЮНЕСКО для продвижения мировых стандартов, которые отвечают интересам Пекина», – заявил собеседник The Post.

В феврале американский лидер распорядился провести обзор и направить в Белый дом отчет о международных организациях, конвенциях и договорах, которые «продвигают радикальные или антиамериканские настроения».

Во время своего первого президентского срока Трамп уже выводил США из ЮНЕСКО. Тогда американская администрация также ссылалась на «антиизраильский уклон» организации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных