Вашингтон ищет альтернативу SpaceX для создания системы «Золотой купол»
После ссоры президента США Дональда Трампа с основателем SpaceX, бизнесменом Илоном Маском американская администрация ищет альтернативу компании для создания противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В частности, власти США рассматривают проект основателя Amazon Джеффа Безоса Project Kuiper, а также других оборонных подрядчиков.
Собеседники агентства рассказали, что представители Пентагона и Белого дома начали искать другие компании для создания системы еще до ссоры Трампа и Маска. Это было обусловлено опасениями по поводу чрезмерной зависимости от одного партнера в реализации проекта стоимостью $175 млрд.
Конфликт Трампа и Маска начался в июне с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу департамента эффективности правительства (DOGE), руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству. Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.
Позже Маск выразил сожаление, что публичная перепалка состоялась. Он допустил, что его публикации «зашли слишком далеко». Но в июле их отношения вновь испортились. Трамп предложил DOGE проверить работу бизнесмена. Он заявил, что без субсидий Маск мог быть вынужден свернуть бизнес и вернуться на родину в ЮАР.
Проект «Золотой купол» был запущен указом Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны.