Премьер-министр Армении Пашинян посетит Россию 24 июля

До 23 июля премьер находится в отпуске, сообщают в армянском правительстве. Армения готовится принять у себя конференцию ООН по биоразнообразию COP-17, которая пройдет в Ереване в октябре 2026 г.



16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в ходе брифинга, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией «по всем векторам», невзирая на возможный выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).