Премьер-министр Армении Пашинян посетит Россию 24 июля

Премьер-министр Армении Пашинян посетит Россию 24 июляГлава армянского правительства примет участие в экологической конференции на Алтае
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию 24 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство республики. Глава правительства посетит международную экологическую конференцию, которая состоится в Алтайском крае.
До 23 июля премьер находится в отпуске, сообщают в армянском правительстве. Армения готовится принять у себя конференцию ООН по биоразнообразию COP-17, которая пройдет в Ереване в октябре 2026 г.
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в ходе брифинга, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией «по всем векторам», невзирая на возможный выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тогда же Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана трансформируются, но это не значит, что они станут плохими. По его словам, Армения хочет дружественных отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении.