Песков: Москва стремится к взаимодействию с Арменией по всем вопросам
Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией «по всем векторам», невзирая на возможный выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Москву и Ереван «объединяют очень тесные двусторонние отношения», которые Россия намерена «дальше развивать».
Комментируя недавнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна о вероятности выхода Армении из ОДКБ, Песков отметил, что подобное решение является «суверенным делом» республики. При этом он обратил внимание на то, что Ереван одновременно проявляет интерес к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проводя «разновекторную политику, как им кажется».
Говоря о желании Армении стать членом Европейского союза (ЕС), представитель Кремля напомнил, что участие республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит конкретные экономические дивиденды. «Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении», – сказал Песков, добавив, что в последние годы армянские власти пытаются «балансировать на разных направлениях».
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия продолжит диалог с Ереваном как в многосторонних, так и в двусторонних форматах, независимо от политических решений армянского руководства.
Ранее Пашинян заявлял, что отношения Москвы и Еревана трансформируются, но это не значит, что они станут плохими. По его словам, Армения хочет дружественных отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении.