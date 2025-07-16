Песков: Москва стремится к взаимодействию с Арменией по всем вопросам

Говоря о желании Армении стать членом Европейского союза (ЕС), представитель Кремля напомнил, что участие республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит конкретные экономические дивиденды. «Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении», – сказал Песков, добавив, что в последние годы армянские власти пытаются «балансировать на разных направлениях».