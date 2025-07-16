Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией

Он подчеркнул, что взаимоотношения двух государств «уже не будут такими, какими они были прежде», однако выразил мнение о том, что они должны остаться хорошими, «гораздо лучше, чем были раньше». По словам Пашиняна, Армения хочет дружественных отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении.