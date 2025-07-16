Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией
Отношения Москвы и Еревана трансформируются, но это не значит, что они станут плохими, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает агентство Armenpress.
Он подчеркнул, что взаимоотношения двух государств «уже не будут такими, какими они были прежде», однако выразил мнение о том, что они должны остаться хорошими, «гораздо лучше, чем были раньше». По словам Пашиняна, Армения хочет дружественных отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении.
На пресс-конференции премьер-министр также объявил, что Ереван попросил Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) о присоединении к объединению. Такое решение он назвал соответствующим сбалансированности, к которой стремится государство в политике.
3 июля МИД Армении заявил о желании страны стать членом ШОС. В июле 2024 г. Армения вошла в число стран, запросивших статус страны – наблюдателя в организации. Сейчас ее участниками являются Россия, Китай, Казахстан, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия.