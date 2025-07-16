Армения попросила ШОС о членстве в организации
Ереван попросил Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) о присоединении к объединению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.
«Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», – сказал Пашинян (цитата по «РИА Новости»).
3 июля МИД Армении заявил о желании страны стать членом ШОС. В июле 2024 г. Армения вошла в число стран, запросивших статус страны – наблюдателя ШОС. Кроме нее, статус, предваряющий полноценное участие в организации, был запрошен со стороны Азербайджана, Бангладеша, Камбоджи и Шри-Ланки.
В 2001 г. ШОС основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас в объединении 10 полноценных членов: в 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2022 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия.