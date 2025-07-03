Армения заявила о желании вступить в ШОС
Армения желает стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Telegram-канале МИДа страны.
«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», – указано в сообщении.
В июле 2024 г. Армения вошла в число стран, запросивших статус страны – наблюдателя ШОС. Помимо нее, статус, предваряющий полноценное участие в организации, также был запрошен со стороны Азербайджана, Бангладеша, Камбоджи и Шри-Ланки.
ШОС была основана в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время в организации 10 полноценных членов: в 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2022 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия.