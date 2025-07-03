Армения заявила о желании вступить в ШОС

ШОС была основана в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время в организации 10 полноценных членов: в 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2022 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия.