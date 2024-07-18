Пять государств запросили статус страны-наблюдателя ШОС
Как минимум пять стран – Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка запросили статус страны-наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот статус предваряет полноценное участие в организации. Об этом сообщил национальный координатор Исламской Республики Иран в секретариате ШОС Мехрдад Киаеи, пишут «Известия».
На данный момент эти страны имеют статус партнера по диалогу ШОС. Всего в ШОС 14 таких партнеров, в частности Бахрейн, Египет, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция.
«Готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами – членами организации прийти к какому-то выводу», – сказал Киаеи.
ШОС была основана в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас в организации 10 полноценных членов: в 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2022 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия.
12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого лидера, сообщил, что точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет – существуют некоторые противоречия, связанные с позицией страны как члена НАТО.