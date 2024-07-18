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Пять государств запросили статус страны-наблюдателя ШОС

Ведомости

Как минимум пять стран – Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка запросили статус страны-наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот статус предваряет полноценное участие в организации. Об этом сообщил национальный координатор Исламской Республики Иран в секретариате ШОС Мехрдад Киаеи, пишут «Известия».

На данный момент эти страны имеют статус партнера по диалогу ШОС. Всего в ШОС 14 таких партнеров, в частности Бахрейн, Египет, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция.

«Готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами – членами организации прийти к какому-то выводу», – сказал Киаеи.

ШОС была основана в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас в организации 10 полноценных членов: в 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2022 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого лидера, сообщил, что точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет – существуют некоторые противоречия, связанные с позицией страны как члена НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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