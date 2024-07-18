Пять государств запросили статус страны-наблюдателя ШОС

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого лидера, сообщил, что точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет – существуют некоторые противоречия, связанные с позицией страны как члена НАТО.