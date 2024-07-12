Эрдоган: Турция нацелена стать постоянным членом ШОС
Турция должна присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве постоянного члена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает турецкий канал TRT Haber.
»Я попросил всех постоянных членов поддержать меня в этом вопросе», – добавил Эрдоган.
Эрдоган в интервью изданию Newsweek 11 июля объяснил сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС. По его словам, это способствует «миру во всем мире». Эрдоган назвал ошибкой подход к решению вопросов с «логикой времен холодной войны». По его словам, Турция подходит к дипломатическим отношениям по принципу win-win и «действует с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть».