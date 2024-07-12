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Эрдоган: Турция нацелена стать постоянным членом ШОС

Ведомости

Турция должна присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве постоянного члена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает турецкий канал TRT Haber.

 »Я попросил всех постоянных членов поддержать меня в этом вопросе», – добавил Эрдоган.

Эрдоган в интервью изданию Newsweek 11 июля объяснил сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС. По его словам, это способствует «миру во всем мире». Эрдоган назвал ошибкой подход к решению вопросов с «логикой времен холодной войны». По его словам, Турция подходит к дипломатическим отношениям по принципу win-win и «действует с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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