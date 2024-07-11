Эрдоган объяснил сотрудничество Турции с ШОС и НАТО
Сотрудничество Турции с НАТО, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС способствует «миру во всем мире», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию Newsweek.
Эрдоган назвал ошибкой подход к решению вопросов с «логикой времен холодной войны». По его словам, Турция подходит к дипломатическим отношениям по принципу win-win и «действует с мыслью, что страны, с которыми мы поддерживаем отношения, тоже должны выиграть».
«Именно поэтому, будучи членом НАТО, мы не считаем проблемой взаимодействие со странами ШОС, БРИКС, Евросоюза, Организации тюркских государств. Мы даже считаем, что эти отношения способствуют миру во всем мире», – отметил президент.
Он при этом указал, что Турция остается непоколебимым союзником по НАТО. «Однако мы не считаем, что это препятствует нашей способности устанавливать позитивные отношения с такими странами, как Китай и Россия. Мы также не считаем, что ШОС является альтернативой НАТО», – уточнил он.
2 июля официальный представитель минэнерго Турции Юсуф Джейлан сообщил, что Турция ведет переговоры с США о строительстве крупномасштабных атомных электростанций и малых модульных реакторов (SMR). Вместе с тем, Анкара обсуждает с Москвой строительство второй турецкой АЭС в Синопе.
14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе, где планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый.