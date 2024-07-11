Эрдоган объяснил сотрудничество Турции с ШОС и НАТО

Он при этом указал, что Турция остается непоколебимым союзником по НАТО. «Однако мы не считаем, что это препятствует нашей способности устанавливать позитивные отношения с такими странами, как Китай и Россия. Мы также не считаем, что ШОС является альтернативой НАТО», – уточнил он.